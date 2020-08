Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheiben bei zwei Fahrzeugen eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Freitag, 07.08.2020, 20:00 Uhr, und Samstag, 08.08.2020, 08:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter bei einem roten Seat Altea und einem weißen Ford Fiesta die Scheiben ein. Hierbei wurde nichts gestohlen. Beide Fahrzeuge parkten in unmittelbarer Nähe zueinander in der Rheinuferstraße und in der Roonstraße in Ludwigshafen. Die Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621-963-2122.

