Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 07.08.2020 kam es gegen 15:00 Uhr in der Weiherstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Hierbei bremste ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein sein Fahrzeug ab, um nach links in den Strandweg einzubiegen. Dies bemerkte die 61-jährige Rollerfahrerin zu spät und fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf den PKW auf. Hierbei verletzte diese sich leicht und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

