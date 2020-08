Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kennzeichen entwendet

Ludwigshafen (ots)

Bislang unbekannter Täter entwendeten in der Nacht vom 06.08.2020 auf 07.08.2020 an einem geparkten PKW in der Platenstraße in Ludwigshafen am Rhein das hintere Kennzeichen. Da bei dem Fahrzeug vor Kurzem die Hauptuntersuchung gemacht worden war, könnten es die Täter auf die angebrachte Plakette abgesehen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

PHK Andreas Fingerle

Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell