Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere PKW mutwillig beschädigt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 06.08.2020 auf 07.08.2020 wurde durch eine bislang unbekannte Person der Außenspiegel eines geparkten PKW in der Hohenzollernstraße in Ludwigshafen am Rhein abgetreten.

Des Weiteren wurde im Zeitraum 03.08.2020 - 07.08.2020 in der Carl-Clemm-Straße in Ludwigshafen am Rhein durch einen unbekannten Täter die Beifahrertür an einem geparkten PKW verkratzt.

Dem nicht genug, wurden in der Herrenwaldstraße in Ludwigshafen am Rhein im Zeitraum 06.08.2020 - 07.08.2020 an zwei geparkten Fahrzeugen die Reifen zerstochen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

PHK Andreas Fingerle

Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell