Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW entwendet

Ludwigshafen (ots)

Am 07.08.2020, gegen 11:00 Uhr, wurde durch eine bis dato unbekannte männliche Person von einem Autohandel in der Industriestraße 46 in Ludwigshafen am Rhein ein PKW Audi A4 mit roten Händlerkennzeichen entwendet. Der PKW wurde mit steckendem Zündschlüssel kurzzeitig aus den Augen gelassen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre, ca. 170 cm groß, braune Haare (Irokesenschnitt), beide Unterarme tätowiert. Der PKW hat einen Verkaufswert von ca. 1600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

PHK Andreas Fingerle

Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell