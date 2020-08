Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener randaliert an Tankstelle und verletzt zwei Polizisten

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 08.08.2020 gegen 02:30 Uhr, randalierte ein alkoholisierter 27-jähriger Mann auf dem Tankstellengelände der ARAL-Tankstelle in der Ludwigshafener Heinigstraße. Der Mann schlug mehrere Glasflaschen auf dem Boden auf und belästigte die Kunden und Mitarbeiter der Tankstelle. Bei Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann weiterhin sehr aggressiv und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien, weshalb er in den polizeilichen Gewahrsam verbracht wurde. Auch dort beruhigte sich der Mann nicht und trat nach den Polizeibeamten. Hierbei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte.

