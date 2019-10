Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Abgelenkt rübergelenkt

In die Leitplanke prallte am Mittwoch bei Ebersbach ein Auto.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, beschäftigte sich ein 20-Jähriger gegen 20 Uhr intensiv mit einer Musik-CD. Dabei saß er während dessen am Steuer seines VW. Mit rund 100 Sachen fuhr er so auf der B10. Zu spät bemerkte er, dass er vom rechten Weg abgekommen war. Der VW streifte rechts die Leitplanke. Als der junge Fahrer gegenlenkte, stieß der Wagen in die Mittelleitplanke. Zum Glück wurde niemand verletzt, meldet die Polizei. Am Auto aber entstand Totalschaden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Wer sich dann noch von Mitfahrern oder Technik, wie etwa Radio oder Telefon, ablenken lässt, begibt sich schnell in Gefahr und gefährdet damit auch andere. Die Polizei rät: - Lassen Sie sich nicht von Mitfahrern ablenken. Suchen Sie dazu lieber eine geeignete Haltemöglichkeit. - Lassen Sie den Beifahrer die Technik bedienen. Telefon, Radio oder Navi können notfalls auch ein paar Minuten warten. - Machen Sie regelmäßige Pausen und planen Sie diese schon vorher ein.

