Bei Kontrollen musste die Polizei jetzt drei Fahrer aus dem Verkehr ziehen.

Ulm (ots)

In Laupheim kontrollierte eine Streife am Mittwoch einen BMW-Fahrer. Kurz nach 18 Uhr hielten sie den 22-Jährigen in der Hasenstraße an. Schnell erkannten die Beamten, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest ergab Hinweise auf Rauschgifte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.

Kurz vor 23 Uhr überprüfte die Polizei in Mühlhausen eine Mercedes-Fahrerin. Sie war erkennbar betrunken. Diesen Verdacht bestätigte ein Alkoholtest. Auch sie musste mit zur Blutprobe. Die 39-Jährige musste ihren Führerschein anschließend abgeben. Die Frau sieht einer Strafanzeige entgegen.

Am frühen Donnerstag gegen 4 Uhr kontrollierten Polizisten in Langenau. In der Albecker-Tor-Straße hielten sie einen Renault an. Auch dessen Fahrer stand erkennbar unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Im Auto fanden die Beamten zudem etwas Marihuana. Der 22-Jährige Fahrer hatte auch ein verbotenes Messer dabei. Ihn erwarten jetzt Strafanzeigen. Den Beifahrer auch, denn ihm scheint das Rauschgift gehört zu haben. Dieses und das Messer stellten die Polizisten sicher.

Die Polizei warnt: Fahren und Drogen- oder Alkoholeinfluss ist gefährlich. Deshalb verstärkt die Polizei ihre Kontrollen, gerade um solche gefährlichen Fahrten zu verhindern, Unfälle zu verhindern und so für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Damit alle sicher ankommen.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

