Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 22-jähriger Mann wegen des Verdachts der Vergewaltigung in Haft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann erlassen. Dieser steht im dringenden Verdacht, am Abend des 18.06.2020, gegen 23.45 Uhr im Stadtteil Kirch-heim eine 24-jährige Frau vergewaltigt zu haben.

Der Tatverdächtige wurde am späten Abend hinter einem Lebensmittelmarkt im Franzosengewann auf die Frau aufmerksam und soll sie zunächst in ein Gespräch verwickelt haben. In dessen Verlauf habe er sie vor dem Tor des dortigen Sportplatzes zu Boden gezogen. Zunächst soll er der Frau unter das T-Shirt gefasst und ihr mit einem Messer gedroht haben. Anschließend habe er gegen den Willen der Frau den Geschlechtsverkehr mit dieser vollzogen.

Eine Fahndung in der Tatnacht, u.a. mit einem Hubschrauber verlief ergebnislos. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte Beschuldigte jedoch schließlich identifiziert und am Nachmittag des 01.07.2020 festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er wurde nach der Vorführung bei der Haft- und Ermittlungsrichterin und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und dem Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell