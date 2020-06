Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schlaunstraße/ Defekter Auspuff bringt Alkoholfahrt ans Licht

Coesfeld (ots)

Der lautstarke, weil defekte Auspuff lenkte am Samstag (27.06.) um 00.05 Uhr die polizeiliche Aufmerksamkeit auf den VW eines 24-jährigen Nottulners. Bei der Kontrolle auf der Schlaunstraße in Nottuln stellte sich heraus, dass der junge Mann zu tief ins Glas geschaut hatte. Zwecks Atemalkoholmessung besuchte er direkt eine Polizeiwache. Nun erwartet ihn ein Bußgeldverfahren mit Punkten, Fahrverbot und Geldbuße. Das Auto muss er natürlich in einen verkehrssicheren Zustand bringen.

