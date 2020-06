Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Zeuge meldet auffällige Fahrweise - Polizeikontrolle, Blutprobe, Führerscheinsicherstellung, Sicherheitsleistung

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Freitagabend gegen 20.10 Uhr einen weißen Kastenwagen mit unsicherer Fahrweise. Polizisten kontrollierten den Wagen auf der Selmer Straße in Lüdinghausen und stellten fest, dass der aus Moldawien stammende Fahrer stark alkoholisiert war. In der Polizeiwache gab der 39-Jährige eine Blutprobe ab und zahlte eine Sicherheitsleistung. Die Polizisten stellten seine beiden moldawischen Führerscheindokumente sicher und erstatteten eine Anzeige.

