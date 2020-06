Polizei Coesfeld

POL-COE: Brand an einem Feuerwehrgerätehaus

Coesfeld (ots)

Am Sa., 26.06.20, 16.38 h, wurde der Brand eines Feuerwehrgeräteshauses in Rosendahl-Holtwick gemeldet. Vermutlich durch Unachtsamkeit geriet beim Abflämmen von Unkraut ein Holzverschlag mit Kaminholz in Brand. Da dieser Verschlag direkt neben dem Feuerwehrgerätehaus stand, fing auch dieses Feuer. Die Feuerwehr konnte ihr eigenens Gerätehaus jedoch schnell löschen und einen größeren Schaden verhindern. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 15.000,- Euro.

