Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup/Klinkermauer eingedrückt

Coesfeld (ots)

Der unbekannte Fahrer eines dunklen Golf 5 hat am Freitag der vergangenen Woche (19.06.20) die Klinkermauer einer Scheune massiv eingedrückt. Passiert ist das auf dem Parkplatz einer Fleischerei an der B474 in der Bauerschaft Ondrup. Die Unfallzeit liegt zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

