Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/Alkoholisiert Motorrad gefahren

Coesfeld (ots)

Polizisten beendeten am Donnerstagabend (25.6.20) die Spritztour eines 25-jährigen Mannes aus Lüdinghausen. Gegen 21.50 Uhr befuhr er mit seiner 31-jährigen Sozia den Berenbrock in Richtung Campingplatz in Lüdinghausen. Beide Personen benutzten während der Fahrt keinen Schutzhelm. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest war positiv. Die Polizisten untersagten dem Lüdinghauser die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun ein Verfahren zu.

