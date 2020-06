Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Kapellenweg/Silberner Opel Meriva beschädigt

Coesfeld (ots)

Nachdem eine 63-jährige Frau aus Billerbeck vom Einkaufen zurückkam, entdeckte sie einen Schaden an ihrem silbernen Opel Meriva. Das Auto stand von 17.30 bis 18.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts am Kapellenweg. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

