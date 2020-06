Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen,B474, Dernekamp/Mit 167 km/h gemessen

Coesfeld (ots)

Ein Autofahrer aus Unna erhält demnächst Post mit einem Inhalt, der ihm nicht gefallen dürfte. Die Polizei hat ihn mit Tempo 167 bei erlaubten 100 Stundenkilometern Höhe Dernekamp auf der B474 gemessen. Trotz Toleranzabzug war er letztlich 61 km/h zu schnell. Der Fahrer aus Unna war am Donnerstag (25.6.20) aber nicht der einzige Raser, den die Polizei an der Messstelle erwischt hat. Von den rund 3400 Verkehrsteilnehmern hielten sich 152 nicht an die Geschwindigkeit. Auf 120 Fahrer kommt eine schriftliche Verwarnung zu, auf 32 eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Fahrer aus Unna muss mit einem Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

