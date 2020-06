Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen/In Autos eingebrochen

Coesfeld (ots)

Im Nottulner Ortsteil Appelhülsen haben Unbekannte zwei Autos aufgebrochen. Die Tatzeiten liegen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen.

An der Straße "Auf dem Baumbus" warfen die Täter zwischen 23.30 Uhr am Mittwoch und 10.30 Uhr am Donnerstag die Scheibe eines geparkten Autos ein und nahmen die Geldbörse mit.

Durch das Aufhebeln des Heckfensters gelangten Unbekannte in das Innere eines Autos, das an der Ostlandstraße abgestellt war. Sie nahmen Bargeld mit. Die Tatzeit liegt zwischen 20.30 Uhr am Mittwochabend und 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen. Die Polizei weist darauf hin, Wertsachen nicht im Auto zu lassen.

Wer Hinweise geben kann, soll sich unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen melden.

