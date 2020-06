Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Markenwaldstraße

Täter flüchten nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Coesfeld (ots)

Laute metallische Geräusche weckten in der Nacht zu Donnerstag Anwohner der Markenwaldstraße in Holtwick. Zwei männliche, unbekannte Täter verursachten diese gegen 3.09 Uhr, als sie einen dortigen Zigarettenautomaten aufbrachen und Münzgeld entwendeten. Sie flüchteten danach mit Fahrrädern in Richtung der Bundesstraße 474. Die unbekannten Täter können als männliche Personen mit einem hellen und einem dunklen Pullover von Zeugen beschrieben werden.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell