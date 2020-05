Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 1.Mai 2020 mit Beiträgen aus dem Stadt-/Landkreis Heilbronn und dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Stadt-/Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Junge Frau fiel in den Neckar In der Nacht zum 1.Mai, gegen 01.00 Uhr, fiel eine 19-jährige Frau aus Böckingen beim Park-platz des Wilhelm-Leuschner-Kreisels in den Neckar. Sie hatte deutlich dem Alkohol zuge-sprochen und fiel deshalb ohne Fremdeinwirkung in den Fluss. Ihre Begleiter zogen die Frau sofort aus dem Wasser und gingen mit ihr zu einer nahegelegenen Tankstelle um den Ret-tungsdienst zu verständigen. Nach kurzer Untersuchung wurde sie in die Obhut ihres Vaters gegeben, um ihren Rausch auszuschlafen.

Heilbronn: Rauchmelder verhinderte Schlimmeres Glück hatte eine 62-jährige Frau in Böckingen in der Bruchsaler Straße in der Nacht zum 1.Mai gegen Mitternacht. Sie vergaß bei eingeschalteter Herdplatte ihr Essen auf dem Herd. Durch die starke Rauchentwicklung löste der Rauchmelder im Flur der Wohnung aus. Ein Nachbar wurde aufmerksam und nahm auch Brandgeruch im Treppenhaus des Mehrfamili-enhauses wahr. Er verständigte die Feuerwehr und weitere Mitbewohner. Alle konnten recht-zeitig ins Freie. Die 62-jährige konnte sich auch selbständig aus der Wohnung retten. Sie hat-te bereits Rauchgase eingeatmet und wurde vom Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr Heilbronn war mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Nachdem durchgelüftet war, konnten alle Bewoh-ner wieder in ihre Wohnungen. Auch die 62-Jährige wurde nicht verletzt und konnte nach ih-rer Untersuchung wieder in ihre Wohnung. Es entstand kein Sachschaden.

Klingenberg: PKW krachte in Hauswand Am 1.Mai, morgens gegen 06.00 Uhr, krachte eine 35-jährige Frau aus Heilbronn mit ihrem PKW Renault Twingo im Kurvenbereich der Leingartener Straße in eine Hauswand. Sie war aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, landete im Garten und krach-te im Auslauf gegen die Hauswand. Die Wucht des Aufpralls war noch so stark, dass ein etwa 30 x 40 cm großes Loch in die Wand geschlagen wurde. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr Heilbronn verschloss die Hauswand mit einer Holzverschalung.

Neckar-Odenwald-Kreis Buchen: Unfallzeugen gesucht Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr, wollte der Fahrer eines PKW BMW auf der B 27 von Hei-dersbach in Fahrtrichtung Buchen, zwischen den Anschlussstellen Buchen Süd und Buchen Ost einen LKW und einen davor fahrenden Traktor überholen. Als er gerade zum Überholen des LKW angesetzt hatte, scherte dessen 70-jähriger Fahrer aus Aglasterhausen ebenfalls aus, um den Traktor vor ihm zu überholen. Der 30-jährige BMW Fahrer aus Osterburken muss-te nach links auf das Bankett ausweichen. Er fuhr dabei einen Leitpfosten um. Zu einer Be-rührung mit dem LKW kam es nicht. Der LKW-Fahrer setzte unbeirrt seine Fahrt fort, nachdem er den Traktor überholt hatte. Der BMW-Fahrer folgte ihm und konnte ihn am Parkplatz "Run-der Tisch" herauswinken. Er zeigte sich auf sein Fehlverhalten angesprochen uneinsichtig und fuhr einfach weiter. An dem PKW BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000,-- EUR. Verkehrsteilnehmer, die den Überholvorgang beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Buchen unter Tel.Nr. 06281/9040 in Verbindung zu setzen.

Auerbach: Unfall verursacht und geflüchtet In der Nacht zum 1.Mai kam es beinahe zu einer Kollision zwischen zwei PKW auf der B 292 von Auerbach kommend an der Abzweigung Unterschefflenz. Die 24-jährige Fahrerin eines PKW Audi A 3, aus Schefflenz stammend, war gegen 03.00 Uhr auf der B 292 auf dem Nach-hauseweg. Kurz vor der Abzweigung Unterschefflenz kam ihr auf ihrer Fahrspur ein PKW Au-di entgegen. Ihr 33-jähriger Beifahrer meinte einen PKW Audi A 5 mit Xenonscheinwerfern und weißen LED Lichtern erkannt zu haben. Ein Kennzeichen konnte er nicht ablesen. Die 24-Jährige musste, um eine Kollision zu vermeiden, ausweichen und prallte gegen den Bord-stein und einen Leitpfosten. Sie drehte um und versuchte dem Audi zu folgen, der unbeirrt seine Fahrt fortsetzte. In Dallau musste sie die Verfolgung aufgeben, da ihr Reifen zwischen-zeitlich platt war. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an das Polizeirevier Mosbach unter Tel.Nr. 06261/8090

Neckarelz: Brand in Eisengussfirma In der Nacht zum 1.Mai, gegen 23.00 Uhr, kam es zum Brandausbruch in der Eisengießerei in der Torhausstraße. Nachdem der letzte Mitarbeiter die Firma gegen 22.00 Uhr verlassen hatte, kam es zu einem Kabelschmorbrand der elektrischen Anlage. Dies führte zu einer Rauchwol-ke, die von einem Anwohner bemerkt wurde, der die Feuerwehr verständigte. Die Feuerwehr Mosbach, die mit 35 Mann im Einsatz war, konnte den Schmorbrand noch rechtzeitig löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Ein Betriebselektriker der Firma wurde hinzugezogen um diverse betroffene Zuleitungen vom Netz zu nehmen. Der Gesamtschaden an der Elektrik beläuft sich auf etwa 10.000,-- EUR. Gebäudeschaden ent-stand nicht.

