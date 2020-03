Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - BMW gestohlen

Herzlake (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend einen weißen BMW M3 von einem Gelände an der Löninger Straße gestohlen. Der Geschädigte hatte den hochpreisigen PKW auf einer Internetplattform zum Verkauf inseriert und zuvor mit dem Täter gegen 18.20 Uhr einen Besichtigungstermin vereinbart. Als der Unbekannte den Wagen in Augenschein nahm, stieg er ein und fuhr ohne Absprache davon. Nach kurzer Verfolgung durch den Geschädigten, konnte der unbekannte Täter in Richtung Löningen entkommen. Eine eingeleitete Fahndung führte ebenfalls nicht zum Antreffen des Flüchtigen. An dem PKW befanden sich zum Tatzeitpunkt keine Kennzeichen. Der Täter war ca. 30 Jahre alt, hatte dunkles Haar und war dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell