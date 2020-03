Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Radfahrer gefährdet Straßenverkehr

Sögel (ots)

Ein stark alkoholisierter 19-jähriger Radfahrer war am Samstagabend gegen 18.00 auf der Berßener Straße in Richtung Klein-Berßen unterwegs. Dabei fuhr er in starken Schlangenlinien und gefährdete eine entgegenkommende Autofahrerin. Als diese ihn ansprach, flüchtete der Mann in einen angrenzenden Wald. Hinzugerufene Polizeibeamte aus Sögel stellten den Betrunkenen. Hierbei leistete er Widerstand. Er wurde anschließend auf die Polizeidienststelle nach Papenburg gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

