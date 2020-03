Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Lebensbaumhecke in Brand

Surwold (ots)

Bei einem Brand an der Schulstraße wurde am Freitagnachmittag eine Hecke beschädigt, nachdem auf dem Grundstück Unkraut mit einem Gasbrenner vernichtet werden sollte. Durch einen Windstoß gerieten Funken in die Hecke. Eigene Löschversuche blieben erfolglos. Die Feuerwehr aus Surwold war mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

