POL-COE: Kreis Coesfeld/ Erst Erholung, dann der Schock-Polizei Coesfeld gibt Tipps, was man vor dem Urlaub beachten sollte

Urlaub im Sommer 2020 gestaltet sich für viele anders als gewohnt. Statt die weite Welt zu bereisen, ist der Trip innerhalb Deutschlands eine Alternative. Trotz der veränderten Bedingungen bleibt eines auch in diesem Jahr gleich, wie Ulrike Twiehoff von der Polizei Coesfeld sagt. "Einbrecher machen keinen Urlaub", so die Kriminalbeamtin vom Kommissariat Prävention/Opferschutz. Ein Einbruch hinterlässt bei den Betroffenen oft noch lange Zeit danach tiefe Spuren, wie sie sagt. "Schließlich ist jemand in die tiefste Privatsphäre eingedrungen."

Um böse Überraschungen nach der Rückkehr zu vermeiden, gibt es Möglichkeiten, um schon die Abfahrt in den Urlaub entspannt beginnen zu lassen. Ulrike Twiehoff nennt wichtige Merkmale, die Einbrechern signalisieren: Hier ist niemand zu Hause. "Ein überquellender Briefkasten ist ganz vorne dabei. Vor der Abreise sollte man jemanden bitten, den Briefkasten täglich zu leeren. Auch über eine lange Zeit geschlossene Rollladen deuten auf ein unbewohntes Haus hin", so die Kriminalbeamtin.

Aus diesem Grund sei es ratsam, das Haus so bewohnt wie möglich wirken zu lassen. "Mit Zeitschaltuhren kann zum Beispiel für Licht im Haus gesorgt werden."

Aber auch in den sozialen Medien ist es sinnvoll, nicht offensiv mit der Abwesenheit zu werben. Wo es möglich ist, sollte das Profil laut Ulrike Twiehoff für Externe nicht einsehbar sein. Die Standortfunktion sollte bei einem Post nur bedacht genutzt und Urlaubsbilder nur an Einzelpersonen oder an geschlossene Gruppen gesendet werden. Kommt es dennoch zu einem Einbruch, ist die Polizei für die Betroffenen da.

Weitere Tipps, die zu einem entspannten Urlaub beitragen können:

- Kopieren Sie wichtige Unterlagen (Pass, Kreditkarte, Impfausweis) vor Reiseantritt und bewahren Sie diese an separater Stelle in Ihrem Gepäck auf.

- Um Debit- beziehungsweise Kreditkarten bei einem Diebstahl unverzüglich sperren zu können, notieren Sie die Sperrnotruf-Nummer 116 116 beziehungsweise speichern Sie diese im Mobiltelefon. Die Nummer ist auch aus dem Ausland mit der entsprechenden Landesvorwahl +49 für Deutschland erreichbar.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten oder Ausweise mit wie nötig und tragen Sie diese immer am Körper (z.B. in einer verschließbaren Innentasche der Kleidung, im Brustbeutel oder in einer Gürteltasche). Behalten Sie auch beim Bezahlen Ihre Kreditkarte immer im Auge. Bewahren Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer (PIN) nicht in Ihrer Geldbörse auf. Lernen Sie sie auswendig.

- Kaufen Sie Fahrscheine für Ausflugsfahrten oder Eintrittskarten für Veranstaltungen nur im Hotel oder bei offiziellen Verkaufsstellen, nicht bei "fliegenden Händlern" auf der Straße

