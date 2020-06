Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Lkrs. Rottweil) - Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Sulz am Neckar/Lkrs. Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Samstag um 18.41 Uhr im Wöhrdpark in Sulz zugetragen hat. Nach einer zunächst verbalen Meinungsverschiedenheit zwischen einem Mitglied einer mehrköpfigen Personengruppe und einem Jugendlichen aus einer anderen Clique wurde die Personengruppe von den Jugendlichen auch körperlich angegangen. Bilanz: Vier Verletzte im Alter von 25, 33, 35 und 52 Jahren in Form von Platzwunden, Beulen und Schürfungen. Der 25-Jährige musste aufgrund seiner Kopfplatzwunde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gruppe Jugendlicher entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Bei der Gruppe im Alter von 15 bis 18 Jahren soll es sich um Personen orientalischer Herkunft handeln. Einer von ihnen trug zur Tatzeit ein beigefarbiges arabisches Männergewand, ein so genanntes "Thawb". Zu dem Vorfall der gefährlichen Körperverletzung erbittet sich die Polizei in Sulz Hinweise unter der Telefonnummer 07454/92746 (AM).

