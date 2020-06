Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. Rottweil) - In Parkhaus abgestellter BMW mutwillig beschädigt

Oberndorf am Neckar/Lkrs. Rottweil (ots)

Opfer von purem Vandalismus wurde ein am Donnerstag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 19.30 Uhr, in einem Parkhaus in der Wettestraße abgestellter BMW. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden zwei tiefe spitze Dellen gemacht, wodurch auch der Lack nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/81010 (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Andre Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell