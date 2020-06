Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Baumgarten/Grauen Daimler Benz beschädigt

Coesfeld (ots)

Der 80-jährige Besitzer eines grauen Daimler Benz hörte am Donnerstagmorgen einen Knall. Als er zu seinem Auto an der Straße Baumgarten ging, entdeckte er einen Schaden daran. Der Mann konnte nur noch sehen, dass ein dunkles Auto wegfuhr. Modell und genaue Farbe sind nicht bekannt. Die Unfallzeit liegt zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

