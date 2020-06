Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leuster Weg/ Zündelnde Kinder setzen Mülltonne an AKE-Schule in Brand

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten Polizei und Feuerwehr am Freitagabend (26.06.) um 19.15 Uhr zwei ca. 10-jährige Kinder, die auf dem Schulhof der AKE-Schule in Dülmen am Leuster Weg zündelnten. Den Brand einer Mülltonne löschte die Feuerwehr. Zuvor hatte der Zeuge durch beherztes Eingreifen ein Übergreifen des Brandes auf weitere Mülltonnen und den Verschlag, in dem die Mülltonnen stehen, verhindert. Die beiden Jungen flüchteten auf Fahrrädern in Richtung Am Luchtkamp. Die Polizei bittet ihre Eltern um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30.

