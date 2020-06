Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Carl-Benz-Straße/ Einbruchsversuch in Werkstatt

Coesfeld (ots)

Den hohen Zaun einer Firma an der Carl-Benz-Straße in Lüdinghausen konnten unbekannte Täter noch überwinden, am Rolltor zur Werkstatt scheiterten sie. Der Einbruch am Donnerstag (25.06.) zwischen 10 und 14.30 Uhr blieb im Versuchsstadium stecken. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

