Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen Unter Alkoholeinfluß Auto gefahren (19.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr aufgefallen ist ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer in der Vöhrenbacher Straße. Bei ihm stellte die Polizei eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Der junge Mann, der sich ausserdem noch in einer Führerschein-Probezeit befindet, muss mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluß rechnen. Sein Auto musste er stehen lassen.

