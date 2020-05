Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Kennzeichen und Starkstromkabel

Menden (ots)

Unbekannte rissen in der Nacht auf Freitag am Salzweg die Kennzeichen MK-K1604 an einem Skoda Octavia ab und nahmen sie mit.

An der Hönnetalstraße (Oberrödinghausen) verschwanden aus einem leerstehenden Fabrikgebäude mehrere Starkstromkabel. Der oder die Täter waren auf bisher unbekannte Weise eingedrungen.

Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

