POL-WOB: Schöningen: 20-jähriger PKW-Fahrer zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage unter dem Einfluss von THC festgestellt

Den Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Schöningen fiel in der Nacht zum Freitag ein schwarzer Seat auf, welcher gerade die Bergstraße entlang fuhr. Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten schnell fest, dass der Autofahrer Anzeichen für einen Drogenkonsum aufwies. Nach entsprechender Belehrung räumte er ein, vor einer Woche zuletzt Marihuana konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest schlug positiv auf THC an. Es stellte sich heraus, dass der Seatfahrer bereits eine Woche zuvor durch die Polizei in Schöningen kontrolliert wurde und er seinen PKW ebenfalls unter dem Einfluss von THC führte. Erneut wurde dem 20-jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

