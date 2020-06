Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gemeinsame Presseerklärung von Polizei und Stadt Wolfsburg zum bevorstehenden Wochenende

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 25.06.2020

Auch wenn zahlreiche Lockerungen seitens der Bundes- und Landesregierung hinsichtlich der Coronaregeln erlassen worden sind, gelten doch weiterhin die Hygienebestimmungen und Abstandsregeln. Auch in Restaurants und Kneipen müssen weiterhin diese Regeln beachtet werden. Allerdings registrierten Stadt und Polizei Wolfsburg, dass sich am vergangenen Wochenende bis zu 800 Personen im Bereich der Kneipenmeile Kaufhof aufgehalten haben. Abstands - und Hygieneregeln schienen dabei der Vergangenheit anzugehören. Angesichts des sommerlichen Wetters, des letzten Spieltages in der Fußball Bundesliga und des damit verbundenen letzten Heimspiels des VFL Wolfsburg werden wieder zahlreiche Menschen auf den Straße Wegen und Plätzen in und um Wolfsburg unterwegs sein. Daher werden Polizei und Städtischer Ordnungsdienst am kommenden Wochenende, insbesondere vor, während und nach dem Fußballspiel des VFL Wolfsburg gegen Bayern München die öffentlichen Plätze, insbesondere die Kneipenmeile Kaufhof verstärkt kontrollieren und bei Verstößen hinsichtlich der Hygiene und Abstandsregeln konsequent, d.h. gegebenenfalls bis zur Schließung der Kneipenmeile einschreiten. Polizeichef Olaf Gösmann: "Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger Menschenansammlungen zu meiden und weiterhin die Mindestmaßnahmen zur Einschränkung des Coronavirus zu befolgen. Bei Verstößen drohen spürbare Rechtsfolgen."

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell