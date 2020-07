Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Sachbeschädigung am Rathaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Das Mannheimer Rathaus wurde am Sonntag Ziel einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen 2 Uhr und 15 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe im Erdgeschoss, ca. 10 Meter neben der Haupteingangtür, ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

