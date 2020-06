Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Untersuchungshaft für Schwarzfahrer

Leipzig (ots)

Er fuhr im ICE von Berlin nach Leipzig ohne Ticket, war zur Festnahme ausgeschrieben und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am 08. Juni 2020 fuhr ein 46-jähriger Vietnamese von Berlin nach Leipzig ohne Fahrschein. Da er auch keinen Ausweis bei sich führte, musste er mit auf die Wache zur Bundespolizei. Die Beamten stellten fest, dass der Mann aufgrund eines Einreise-/ Aufenthaltsverbots zur Festnahme ausgeschrieben war. Er befindet sich seit März 2019 in einem Asylverfahren in Tschechien.

Der Vietnamese wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete. Sein weiterer Verbleib ist noch in Klärung.

