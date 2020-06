Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Polizei, dein Freund und Helfer

Leipzig, Dresden, Großenhain, Markranstädt (ots)

Der Ausflug nach Dresden endete für ein Ehepaar aus Großenhain mit einer größeren Polizeiaktion. Der 71-jährige, demente Ehemann verschwand plötzlich gegen 14Uhr am Hauptbahnhof in Dresden, als das Paar eigentlich die Heimreise antreten wollte. Bundespolizisten fanden ihn gegen Mitternacht in Markranstädt.

Es sollte ein schöner Ausflug nach Dresden werden. Doch als das Ehepaar aus Großenhain die Heimreise antreten wollte, verschwand der 71-jährige Ehemann plötzlich. Seine Frau suchte ihn mehre Stunden, wandte sich dann aber an die Polizei in Dresden. Diese orteten das Handy des dementen Mannes und stellten es in Markranstädt fest. Also wurden die Polizeidirektion Leipzig und die Bundespolizeiinspektion Leipzig informiert. Beide entsandten Streifenwagen und fanden den "Ausreißer" schließlich wohlbehalten gegen Mitternacht auf dem Bahnhof in Markranstädt. Und damit bei der Rückreise auch nichts mehr schiefgehen konnte, brachten die Polizisten den Mann zu seiner Ehefrau, die ihn bereits freudig und sichtlich erleichtert erwartete.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig

Yvonne Manger

Telefon: 0341-99799 107

Mobil: 0173-2766341

E-Mail: bpoli.leipzig.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell