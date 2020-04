Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0229 --Polizei fasst zwei jugendliche Einbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, Friedrich-Schild-Straße Zeit: 08.04.2020, 01:20 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch nahmen Einsatzkräfte der Polizei dank aufmerksamer Anwohner zwei 15 und 16 Jahre alte Intensivtäter fest, die zuvor in ein Geschäft eingebrochen waren. Die Staatsanwaltschaft Bremen beantragte Haftbefehle.

Gegen 01.20 Uhr hörten Anwohner in der Friedrich-Schild-Straße Scheibenklirren. Sie beobachteten, wie zwei dunkel gekleidete Personen durch eine eingeschlagene Schaufensterscheibe in ein Geschäft für E-Zigaretten einstiegen. Kurz darauf kletterten sie wieder heraus und flüchteten zu Fuß in Richtung Weser.

Zeitgleich alarmierten sie die Polizei über den Notruf 110. Schnell eintreffende Polizisten stellten noch in Tatortnähe zwei Jugendliche, auf die Beschreibung zutraf. Das auf ihrer Flucht weggeworfene Diebesgut, diverse E-Zigaretten nebst Zubehör, konnte im näheren Bereich aufgefunden und sichergestellt werden.

Die 15 und 16 alten Jugendlichen sind der Polizei Bremen als sogenannte Intensivtäter bekannt. Gegen die beiden Täter wurden von der Staatsanwaltschaft Haftbefehle beantragt.

