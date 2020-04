Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0228--Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 7.4.20, 11.20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Neustadt wurde ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer am Dienstagvormittag schwer verletzt. Er musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Eine 75-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 80-Jährige mit seinem E-Bike bei Rotlicht über die Friedrich-Ebert-Straße im Bereich der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Dabei stieß er mit dem Auto einer 75-jährigen Fahrerin zusammen, die von der Osterstraße nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke abgebogen war. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube gehoben und stürzte nach einigen Metern zu Boden. Er kam nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte und Notarzt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus zur stationären Weiterbehandlung. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell