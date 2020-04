POL-HB: 0225 --Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher

Polizei Bremen

Ort: Bremen - Findorff, Lohmannstraße Zeit: 05.04.2020, 21:50 Uhr

Nachdem eine Hausbewohnerin die Polizei rief, konnten Einsatzkräfte am Sonntag einen 39 Jahre alten Verdächtigen in Findorff festnehmen.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Lohmannstraße wurde gegen 21.50 Uhr zum zweiten Mal an diesem Abend auf eine unbekannte Person im Haus aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten kurz darauf im Kellergeschoss einen Verdächtigen, auf den die Beschreibung der Anruferin passte. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen konnte entsprechendes Einbruchwerkzeug gefunden werden. Außerdem stellten die Polizisten Aufbruchspuren an der Hauseingangstür fest. Sie nahmen den mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten schweren Diebstahls dauern derzeit noch an.

Dieser Vorfall zeigt, dass aufmerksame Zeugen ein wirkungsvoller Einbruchschutz sein können. Sollten Ihnen verdächtige Personen in Ihrer Umgebung auffallen, rufen Sie umgehend den Notruf der Polizei unter 110.

