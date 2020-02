Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Vollsperrung -Folgemeldung-

Am Donnerstag, gegen 07.50 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Lastkraftwagenfahrer aus Hamm die Dolberger Straße (B475) aus Richtung Hamm kommend in Richtung Lippborg. Dort wollte er nach links in den Oskerweg einbiegen und übersah hierbei eine 54-jährige Autofahrerin aus Soest, die die Dolberger Straße aus der Gegenrichtung befuhr. Sie prallte mit ihrem Wagen in die rechte Seite des Lastkraftwagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 54-Jährigen gegen den Lastkraftwagen eines 47-jährigen Fahrers aus den Niederlanden geschleudert, der in seinem Fahrzeug hinter dem Hammer hinterherfuhr. Die Autofahrerin wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie ist nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die Bundesstraße bis 11.20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 30.000 Euro. (reh) Urheberrecht: Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet.

