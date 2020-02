Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht Weißenburger Straße - Flüchtigen ermittelt

Lippstadt (ots)

4.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Unfallflucht am Bahnübergang der Weißenburger Straße in Lippstadt. Ein 49-jähriger ukrainischer Lastkraftwagenfahrer befuhr am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, mit seinem Gespann die Weißenburger Straße aus Richtung Rixbecker Straße kommend in Richtung Bökenförder Straße. Als sich die Bahnschranken des dortigen Überganges senkten, fuhr er trotzdem noch über die Gleisanlage, wobei er die Schranken nicht unerheblich beschädigte. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte der Unfallflüchtige schnell ermittelt werden. Er gab an, den Zusammenstoß mit der Schranke nicht bemerkt zu haben. Der Schaden an der Bahnschranke wurde bereits wieder behoben. (reh)

