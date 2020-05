Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200526 - 0509 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unfall mit Fußgänger - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 25.05.2020, ereignete sich in Höhe der Kaiserstraße 61 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw angefahren wurde. Dabei verletzte sich offenbar ein Fußgänger, welcher sich jedoch selbstständig vom Unfallort entfernt habe. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug.

Ein bislang unbekannter Mann wollte gegen 08:25 Uhr einen Fußgängerüberweg an der Kreuzung Kaiserstraße / Elbestraße überqueren, als sich auf der Kaiserstraße aus Richtung Hauptbahnhof kommend ein Fahrzeug näherte. Im weiteren Verlauf soll das Auto den Fußgänger angefahren haben und dann in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Der Fußgänger soll nach dem Unfall zu Boden gegangen sein und am Kopf geblutet haben. Doch statt stehen zu bleiben, habe sich dieser nach dem Unfall selbst zu Fuß in Richtung Moselstraße entfernt. Weiteres ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen sowie Unfallbeteiligte, die etwas zum Unfallgeschehen sagen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-10400 zu melden.

