Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200526 - 0508 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahmen nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zeugin beobachtete am Montag, den 25. Mai 2020, gegen 08.15 Uhr, zwei Männer, die sich an einem in der Mörfelder Landstraße, in Höhe des Anwesens Nummer 70, abgestellten Fahrrad zu schaffen machten. Mit einer Metallstange hebelten sie das Schloss des Mountainbikes auf und entfernten sich schließlich mit dem Fahrrad vom Tatort. Die Metallstange ließen sie dort zurück. Durch die von der Zeugin verständigte Polizei konnten die beiden Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 40 und 43 Jahren. Das Mountainbike der Marke Scott und die Metallstange wurden sichergestellt.

