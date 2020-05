Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200526 - 0506 Frankfurt-Griesheim: Arbeitsgruppe der Polizei jetzt per E-Mail erreichbar - Weiterer Termin für Bürgersprechstunde

Frankfurt (ots)

(ne) Die Griesheimer Bürgerinnen und Bürger können ab sofort mit der Arbeitsgruppe der Polizei, der sogenannten AG Wald, nun per E-Mail Kontakt aufnehmen. Darüber hinaus bietet Polizeioberkommissar Meitzler vom 16. Polizei eine erneute Bürgersprechstunde an.

Arbeitsgruppe-Wald.PPFFM@Polizei.Hessen.de - so lautet die E-Mail-Erreichbarkeit, die eigens für Hinweise, Anregungen oder für sachdienliche Mitteilungen geschaltet wurde. Dies gibt den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort eine weitere gute Möglichkeit, direkt mit der Polizei bzw. mit der für Griesheim zuständigen Arbeitsgruppe der Polizei, der "AG-Wald" zu kommunizieren.

Darüber hinaus wird am kommenden Donnerstag, den 28. Mai 2020 in der Zeit von 14:00 - 16:00 Uhr eine erneute Bürgersprechstunde durch das 16. Polizeirevier im Kinderzentrum Ahornstraße, in der Ahornstraße 96 angeboten. Selbstverständlich unter Beachtung der aktuell gültigen Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind die Bürgerinnen und Bürger gerne eingeladen, mit Herrn Meitzler ins Gespräch zu kommen und eventuelle Anliegen direkt an ihn zu geben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell