Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200525 - 503 Frankfurt-Eschersheim: "Falsche Handwerker" unterwegs

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 22.05.2020, gelang es zwei bislang unbekannten Tätern im Stadtteil Eschersheim bei einer 79-jährigen Frau Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu erbeuten.

Zunächst klingelte es gegen 18:45 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin. Als die Frau die Tür öffnete, standen zwei unbekannte Männer vor ihr, die sich ihr gegenüber als Installateure ausgaben. Beide gaben vor, einen Wasserschaden in der Wohnung reparieren zu müssen. Daraufhin gewährte die Frau den Männern Einlass. Während sich einer der beiden mit ihr im Badezimmer aufhielt, begab sich der zweite ins Schlafzimmer und entnahm aus einer Schublade ein Medaillon inklusive einer Halskette im Wert von mehreren tausend Euro. Beide Männer verließen anschließend die Wohnung in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung 1. Täter: männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, dick (geschätzt 150 Kilogramm), kurze dunkle Haare, dunkler Teint, südosteuropäisches Erscheinungsbild, trug einen Mundschutz, schwarz-weiße Gummihandschuhe, ein graues T-Shirt und eine graue Jeans.

2. Täter: männlich, circa 20 Jahre alt, circa 170 cm groß, normale Statur, kurze dunkle Haare, normale Statur, trug einen Mundschutz, schwarze-weiße Gummihandschuhe und ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung, die mit Ihnen keinen Termin vereinbart haben. Vermeintliche "Handwerker" versuchen Sie schon an der Haustür auf angebliche Mängel oder Schäden in Ihrer Wohnung hinzuweisen, um schließlich an Ihre Wertsachen zu gelangen. Handwerkliche Arbeiten am/im Haus oder in der Wohnung werden vom Vermieter, den Stadtwerken oder dem Energieversorger rechtzeitig angekündigt. Halten Sie die Tür geschlossen und informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

