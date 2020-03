Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Warnmeldung der Polizei: Diebe nutzen die Corona-Pandemie um sich in Wohnungen einzuschleichen und zu stehlen

Heidekreis (ots)

Vor dem Hintergrund der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Auswirkungen und Maßnahmen sind in Nachbarlandkreisen Diebe aufgetreten, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgaben und sich so Zutritt zu Wohnungen verschafften. Die Täter trugen Schutzanzüge und erklärten den Opfern, dass sie mit dem Virus Covid-19 infiziert seien. Aus diesem Grund müssten sie in der Wohnung "weitere Untersuchungen" vornehmen. Den Aufenthalt in der Wohnung nutzten sie, um die Opfer zu bestehlen. Einschleichdiebe lassen sich immer wieder neue Geschichten mit Bezug zu aktuellen Vorgängen einfallen und nutzen so die Unsicherheit der Bürgerinnen und Bürger für ihre Taten aus. Die Polizei rät daher auch in Zeiten der Pandemie: - Bleiben Sie misstrauisch - Lassen Sie sich nicht verunsichern - Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung - Lassen Sie sich den Legitimationsausweis zeigen und fragen Sie bei der Institution bzw. der Polizei nach - Melden Sie auffällige Personen und Vorgänge - Warnen Sie auch Ihre Nachbarn und Bekannten

