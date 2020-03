Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Oerbke: Mann droht mit Suizid; Schülernbrockhof: Ins Gesicht gespuckt; Walsrode: Polizisten genötigt; Schwarmstedt: Schaukasten beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.03.2020 Nr. 1

19.03 / Mann droht mit Suizid

Oerbke: Polizeibeamte wurden am Donnerstagabend, gegen 19.25 Uhr zum Tor des Ankunftszentrums gerufen, weil ein Mann drohte, sich umzubringen. Der 31-Jährige stand mit freiem Oberkörper vor den Einsatzkräften und hielt sich ein Küchenmesser an den Hals. Durch geduldiges Zureden konnte er zur Aufgabe seiner Handlung bewegt werden. Das Messer warf er zur Seite. Hintergrund des Geschehens dürfte eine Trennung sein. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

19.03 / Ins Gesicht gespuckt

Schülernbrockhof: Ein 58jähriger Schneverdinger spuckte am Donnerstag, gegen 17.00 Uhr einen Polizeibeamten an. Im Rahmen einer Kontrolle in Schülernbrockhof führte der Täter einen Atemalkoholtest durch. Unvermittelt spuckte er einem der Beamten ins Gesicht. Darüber hinaus stieß er Beleidigungen mit sexuellem Inhalt aus. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

15.03 / Polizisten genötigt

Walsrode: Ein 47jähriger Walsroder versuchte am vergangenen Sonntag, gegen 16.30 Uhr eine Kontrolle zu verhindern, indem er zielstrebig den Abstand zu einem Polizeibeamten unterschritt und wiederholt rief, dass er "Corona" habe. Außerdem drohte er mehrmals damit, einen bissigen Hund aus dem Haus zu lassen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Nötigung eingeleitet.

19.03 / Schaukasten beschädigt

Schwarmstedt: Unbekannte beschädigten am Donnerstag, gegen 20.10 Uhr beide Glasscheiben eines Schaukastens am Leinehafen in Schwarmstedt. Dazu wurde vermutlich ein Böller genutzt. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 05071/800350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell