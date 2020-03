Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen:Räuberischer Diebstahl am Bahnhof - Täter festgenommen; Vierde: In Schützenhaus eingebrochen; Walsrode: Einbrecher scheitern an Tresor; Walsrode: In Schlangenlinien gefahren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.03.2020 Nr. 3

17.03 / Räuberischer Diebstahl am Bahnhof - Täter festgenommen

Schneverdingen: Am Bahnhof in Schneverdingen kam es am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem einem 17jährigen Schneverdinger von zwei Tätern ein Lautsprecher der Marke JBL im Wert von rund 200 Euro entwendet wurde. Als es den Lautsprecher zurückverlangte, schubste einer der beiden das Opfer weg, beide stiegen daraufhin in den Zug Richtung Hamburg ein. Die 16jährigen Täter aus Hamburg konnten am Bahnhof in Buchholz/N. von Polizeibeamten festgenommen werden. Bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten das Diebesgut, einen Grinder mit vermeintlichen Marihuana-Anhaftungen, mehrere Schachteln Zigaretten und zwei Beutel Tabak, die nach bisherigem Ermittlungsstand aus einem Diebstahl in einem Supermarkt in Schneverdingen stammten. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.

17.03 / In Schützenhaus eingebrochen

Vierde: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag ein Fenster des Schützenhauses in Vierde auf, betraten sämtliche Räume und entwendeten 50 Schuss Kleinkalibermunition. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

17.03 / Einbrecher scheitern an Tresor

Walsrode: Unbekannte flexten in der Nacht zu Dienstag ein vor einem Fenster eines Bekleidungsgeschäftes an der Rudolf-Diesel-Straße angebrachtes Gitter auf und gelangten durch Aufhebeln des Fensters in das Gebäude. Im Inneren versuchten sie einen Tresor zu öffnen, scheiterten aber an dem Wertgelass. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.00 Euro geschätzt.

17.03 / In Schlangenlinien gefahren

Walsrode: Weil er seinen Pkw in Schlangenlinien führte, kontrollierten Polizeibeamte einen 38jährigen Walsroder in der Nacht zu Mittwoch, gegen 23.55 Uhr auf der Albrecht-Thaer-Straße in Walsrode. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,34 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein, ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell