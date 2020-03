Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Bei Einbrüchen Tresor entwendet; Rethem: Einbruch in Fischerhütte; Munster: Polizei sucht Opfer einer Schlägerei

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.03.2020 Nr. 1

18.03 / Bei Einbrüchen Tresor entwendet

Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in Praxisräume an der Blumenstraße und in einen Betrieb an der Poststraße ein. Bei weiteren Praxisräumen an der Poststraße scheiterten die Einbrecher an der Tür. Unter anderem entwendeten die Täter einen Tresor. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

18.03 / Einbruch in Fischerhütte

Rethem: In der Zeit zwischen Montag und Mittwoch brachen Unbekannte die Tür zu der Fischerhütte des Angelvereins an der Parkstraße auf. Entwendet wurde vermutlich nichts. Der Schaden beträgt rund 100 Euro.

19.03 / Polizei sucht Opfer einer Schlägerei

Munster: Die Polizei in Munster sucht den Beteiligten einer körperlichen Auseinandersetzung, der möglicherweise Opfer ist. In der Nacht zu Freitag, 13.03.2020, gegen 01.40 Uhr soll es eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Parkplatz hinter dem Edeka-Markt, in Richtung der angrenzenden Tankstelle gegeben haben. Ein Mann, der sich in einer dreiköpfigen Personengruppe aufgehalten habe, soll geschlagen worden sein und möglicherweise ebenfalls geschlagen haben. Der vermeintliche Täter zeigte den Sachverhalt bei der Polizeidienststelle an. Das Opfer sowie dessen Begleiter oder sonstige Zeugen, die Angaben zum Opfer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192-9600 in Verbindung zu setzen.

