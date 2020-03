Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Die Polizei fragt: Wo sind Gesichtscremes abhandengekommen?

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.03.2020 Nr. 2

20.03 / Die Polizei fragt: Wo sind Gesichtscremes abhandengekommen?

Heidekreis: Polizeibeamte kontrollierten Anfang Februar in Soltau eine Person und stellten in deren Fahrzeug eine unverhältnismäßig hohe Anzahl an Gesichtscremes fest, für die kein Nachweis erbracht werden konnte. Da der Verdacht bestand, dass die Gegenstände aus einem Diebstahl stammten, wurden sie sichergestellt. Bisher konnten die Cremes der Marke Nivea Q10 keiner Straftat zugeordnet werden. Hinweise zur Herkunft beziehungsweise zum Vertrieb der Gegenstände nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell