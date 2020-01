Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Übach-Palenberg (ots)

Zwischen 15.35 Uhr und 18.20 Uhr, drangen Einbrecher am Sonntag (5. Januar) in ein Wohnhaus an der Kokoschkastraße ein. Sie hebelten die Haustür auf und durchwühlten dann Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

